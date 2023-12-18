Вышел дублированный трейлер «Кунг-фу Панды 4» с озвучкой Михаила Галустяна

Red Head Sound представила дублированный трейлер «Кунг-фу Панды 4». Ролик озвучил основной актёрский состав предыдущих частей серии во главе с Михаилом Галустяном — в этой озвучке состоится неофициальная премьера мультфильма в России в дубляже команды.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Dreamworks.

Помимо Галустяна, к своим ролям вернулись Александр Хотченков (Мастер Шифу), Олег Форостенко (Мистер Пинг) и Владимир Антоник (Тай Лунг). В Red Head Sound отметили, что им удалось «вернуть 2008 год». Премьера ленты в мире запланирована на 8 марта, а до России она наверняка доберётся чуть позже.

«Кунг-фу Панда 4» расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых врагов.