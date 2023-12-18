Звезда «Ричера» Алан Ричсон написал Тому Крузу письмо с признаниями в любви

Актёр Алан Ричсон, исполнивший главную роль в сериале «Ричер», рассказал, что обратился к Тому Крузу через письмо.

В нём Алан поблагодарил коллегу за влияние на его образ и успех шоу — но продюсеры решили не передавать сообщение. Поэтому Ричсон решил сказать пару слов о письме в вечернем шоу Джимми Каммела.

Я безмерно рад принять эстафету и благодарен ему за всю ту помощь, которую он оказал в становлении Ричера. Я просто хочу, чтобы вы знали — это было в моём письме. Ну и ещё там было несколько признаний в любви.

Премьера сериала «Ричер» про майора военной полиции в отставке состоялась в феврале 2022 года, первый сезон получил очень высокие оценки критиков и зрителей. Второй сезон стартовал на Prime Video 15 декабря.