Рождественский фильм «Один дома» исчез из российских онлайн-кинотеатров

Культовые рождественские фильмы серии «Один дома» пропали из библиотеки отечественных онлайн-кинотеатров — внимание на это обратили Baza и «Коммерсантъ».

В пресс-службе Wink нашим коллегам рассказали, что это произошло ещё год назад из-за решения правообладателя (американская компания 20th Century Fox) не продлевать соглашения с российскими площадками — просто заметили это только перед Новым годом.

За последние два года наши зрители во многом переориентировались на российский контент, в том числе для семейного просмотра и детской аудитории.

Ранее отечественные издательства обратили внимание, что книги серии «Гарри Поттер» теряют популярность у читателей. Это связали с тем, что фильмы про юного волшебника перестали показывать на телевидении.