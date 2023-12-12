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Книги о Гарри Поттере теряют популярность в России из-за прекращения показа фильмов

Книги о Гарри Поттере теряют популярность в России из-за прекращения показа фильмов
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Интерес к книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и школе чародейства Хогвартс продолжает падать — об этом заявили в издательстве «Азбука-Аттикус».

Главной причиной считается проблема с лицензией на популярные фильмы по франшизе. «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» перестали показывать в России в начале прошлого года — сначала об этом объявили ТВ-каналы, затем из своих библиотек копии удалили популярные онлайн-кинотеатры.

В этом году праздники на телевидении вновь обойдутся без истории «мальчика, который выжил».

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При этом «Азбука-Аттикус» отмечает повышенный спрос к произведениям российских и советских писателей — в последнее время всё чаще покупают книги Николая Носова, Корнея Чуковского, Александра Волкова, Кира Булычёва и Виктора Драгунского.

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