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Сборы хоррора «Пять ночей с Фредди» превысили $ 250 млн

Сборы хоррора «Пять ночей с Фредди» превысили $ 250 млн
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12 ноября стало известно, что сборы хоррора «Пять ночей с Фредди» в мировом прокате превысили $ 250 млн. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть больше двух недель. Напомним, бюджет ленты составил $ 25 млн.

«Пять ночей с Фредди» уже стал самым кассовым хоррором года в США, стартовав в домашнем прокате с $ 68 млн. На данный момент касса экранизации в Северной Америке превышает $ 127 млн.

Сюжет фильма адаптирует первые части Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди и берёт с собой младшую сестру Эбби. Однако на рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября, а в кинотеатрах России — 2 ноября.

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