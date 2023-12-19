Геймер потратил $ 14 тыс. на кейсы в CS:GO и вернул их обратно через суд

Австрийский суд удовлетворил иск геймера к компании Valve и постановил вернуть ему $ 14 тыс., потраченные на кейсы в Counter-Strike: Global Offensive.

Стороне обвинения удалось доказать, что лутбоксы в CS:GO относятся к незаконным азартным играм. По законам Австрии, для такой деятельности компании требуется особая лицензия, которой у Valve нет — поэтому ей придётся вернуть геймеру деньги.

Руководитель адвокатской конторы Padronus Ричард Айбл выделил, что делу помогла осведомлённость судьи, который рассматривал дело — он сам играл в Counter-Strike, поэтому смог быстро разобраться в ситуации и вынести решение.

В сентябре стример Вадим Evelone192 Казаков потратил на кейсы в Counter-Strike более миллиона рублей за один стрим.