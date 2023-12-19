Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перуанский оператор ESB проведёт три глобальных турнира по Dota 2 с общим призовым $ 2 млн

Перуанский оператор ESB проведёт три глобальных турнира по Dota 2 с общим призовым $ 2 млн
Комментарии

Турнирный оператор ESB из Перу анонсировал серию глобальных чемпионатов по Dota 2, которые пройдут в 2024 году.

Общий призовой фонд в размере $ 2 млн будет разделён на три турнира в течение года:

  • Tour 1 — с 13 по 14 апреля 2024 года (призовой $ 500 тыс.);
  • Tour 2 — с 24 июля по 2 августа ($ 500 тыс.);
  • Tour 3 — с 27 ноября по 6 декабря ($ 1 млн).

ESB сообщает, что участие в турнирах примут лучшие команды мира, а инновационный формат проведения будет отличаться от того, что мы могли видеть ранее. Детали о проекте оператор пообещал предоставить позднее.

Ранее расписание турниров по Dota 2 в 2024 году уже анонсировали ESL и FISSURE. Так, русскоязычная компания проведёт два турнира BetBoom Dacha с призовыми по $ 1 млн.

Материалы по теме
FISSURE анонсировала два топ-турнира BetBoom Dacha по Dota 2 с призовыми по $ 1 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android