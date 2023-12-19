Перуанский оператор ESB проведёт три глобальных турнира по Dota 2 с общим призовым $ 2 млн

Турнирный оператор ESB из Перу анонсировал серию глобальных чемпионатов по Dota 2, которые пройдут в 2024 году.

Общий призовой фонд в размере $ 2 млн будет разделён на три турнира в течение года:

Tour 1 — с 13 по 14 апреля 2024 года (призовой $ 500 тыс.);

— с 13 по 14 апреля 2024 года (призовой $ 500 тыс.); Tour 2 — с 24 июля по 2 августа ($ 500 тыс.);

— с 24 июля по 2 августа ($ 500 тыс.); Tour 3 — с 27 ноября по 6 декабря ($ 1 млн).

ESB сообщает, что участие в турнирах примут лучшие команды мира, а инновационный формат проведения будет отличаться от того, что мы могли видеть ранее. Детали о проекте оператор пообещал предоставить позднее.

Ранее расписание турниров по Dota 2 в 2024 году уже анонсировали ESL и FISSURE. Так, русскоязычная компания проведёт два турнира BetBoom Dacha с призовыми по $ 1 млн.