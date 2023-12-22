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Ремейк System Shock выйдет на консолях в начале 2024 года

Ремейк System Shock выйдет на консолях в начале 2024 года
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Студия Nightdive опубликовала обращение на сайте Kickstarter. В нём команда заявила о намерении выпустить ремейк System Shock на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series в начале 2024 года. Точную дату пока не называют.

Что касается физических версий проекта, то диски уже укомплектованы, однако разработчики пока что получили не всю сертификацию от издателя. Ещё стало известно, что ПК-версию ремейка сильно обновят патчем 1.2. С его выходом в тайтле появится возможность выбрать пол главного героя. Также улучшат финальный бой, сражения в целом, анимации, поведение ИИ и многое-многое другое.

Ремейк вышел на ПК ещё 30 мая, однако из-за различных проблем выпустить версию игры для консолей создатели не смогли.

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