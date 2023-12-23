Режиссёру «Феррари» Майклу Манну понравились «Стражи Галактики»

Недавно режиссёр фильма «Феррари» Майкл Манн дал новое интервью журналистам. В ходе разговора постановщик признался, что ему понравились первые две части «Стражей Галактики», однако самостоятельно снять картину о супергероях он не хочет.

С другой стороны, я считаю, что первые две части «Стражей Галактики» действительно сработали, и мне нравится их смотреть. Что касается причины, то обе картины имеют крайне хорошую и продуманную структуру истории.

Также Манн добавил, что хочет сделать какой-то научно-фантастический проект, но дополнительные подробности режиссёр не раскрыл. Напомним, действия ленты «Феррари» развернутся в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia.

Премьера фильма в российском прокате состоялась 21 декабря.