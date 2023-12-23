В Epic Games Store раздают полное издание Fallout 3

23 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача полного издания культовой RPG — Fallout 3 Game Of The Year Edition. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших 24 часов — до 24 декабря, 19:00 мск.

К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

Видео доступно на YouTube-канале GOG. Права на видео принадлежат Bethesda.

Ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.

Сейчас в EGS также проходит большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кешбэк в 10%.