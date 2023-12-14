Вышел первый тизер фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мёрфи

Netflix выпустил первый тизер-трейлер «Полицейского из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» — первого фильма по комедийной франшизе с 1994 года. К главной роли вернулся Эдди Мёрфи, а премьера картины состоится летом 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События четвёртой части серии развернутся в наши дни. По сюжету герой Мёрфи вновь прибывает в Калифорнию, где его напарником становится полицейский средних лет — его сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Начало»). Судя по всему, оба окажутся втянуты в некое преступление, в котором Акселю Фоули вновь придётся использовать свою смекалку на грани нарушения закона.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — серия комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн. Четвёртая тем временем показывает отличные результаты по итогам тестовых показов.