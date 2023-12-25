В Epic Games Store раздают полное издание космической The Outer Worlds

25 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача полного издания The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Это ремастер оригинальной игры с улучшенной графикой и всеми дополнениями. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших 24 часов — до 26 декабря, 19:00 мск.

К сожалению, владельцы российских аккаунтов не могут забрать игру. Нужно менять регион.

Видео доступно на YouTube-канале Obsidian Entertainment. Права на видео принадлежат Private Division.

Ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.

Ранее в Epic Games Store уже успели раздать Fallout 3: GOTY Edition, art of rally, Melvor Idle, DNF Duel и Destiny 2: Legacy Collection, а также Ghostwire: Tokyo.