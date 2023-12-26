Передача «Большая разница» вернётся без Ивана Урганта и Александра Цекало

Издание «СтарХит» сообщило, что культовая передача «Большая разница» вернётся в эфир на Первом канале. Вместо Ивана Урганта и Александра Цекало ведущими выступят Нонна Гришаева, известная по «Папиным дочкам», и Сергей Бурунов, звезда сериала «Полицейский с Рублёвки».

Отмечается, что дли зрителей приготовят скетчи на фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Чебурашка», «Вызов», «Холоп», «Полицейский с Рублёвки», «Служебный роман», «Барби», пародии на известных актёров, телеведущих и других ярких личностей и персонажей.

К слову, известно, что ведущие встретятся в начале шоу, как это было у Ипполита и Нади в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Новогодний спецвыпуск выйдет 1 января 2024 года в 18:30 мск.