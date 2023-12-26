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Фильм «Аквамен 2» выйдет в кинотеатрах России уже 28 декабря

Фильм «Аквамен 2» выйдет в кинотеатрах России уже 28 декабря
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21 декабря в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Аквамен и потерянное царство». Лента продолжает историю супергероя Артура Карри, который вновь должен столкнуться со своим злейшим врагом — Чёрной мантой.

Финальная картина в киновселенной DC Зака Снайдера официально не вышла в России, однако уже совсем скоро фильм всё же доберётся до кинотеатров страны. Уже 28 декабря «Аквамен 2» появится как минимум в сетях «Киноквартал» и «Алмаз Синема», сообщают «Известия». А в январе лента доберётся в том числе до «Миража» и Mori Cinema.

Как и в случае с другими голливудскими картинами, фильм выйдет в России с помощью «параллельного» проката — с использованием предсеансового обслуживания и других уже привычных методик.

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