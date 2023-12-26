Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы российской «Война миров: Сибирь» рассказали о геймплее и других деталях игры

Авторы российской «Война миров: Сибирь» рассказали о геймплее и других деталях игры
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики приключенческого-экшена «Война миров: Сибирь» про вторжение марсиан в царскую Россию ответили на ряд вопросов о своей игре. Сообщение 1С Game Studios опубликовано на сайте проекта.

Авторы отмечают, что проект будет завязан на сюжете, поэтому большое внимание уделяется диалогам и истории мира. Персонажи получат спецспособности, часть из которых откроется по ходу прохождения — но суперсил среди них не будет.

У героев, конечно же, будут особые навыки, но чуть более приближенные к реальности, нежели стрельба паутиной из кисти или лазером из глаз.

Важным элементом геймплея будут «погони и перестрелки» — обращение с огнестрельным и холодным оружием станет важной частью игрового процесса.

Параметры оружия той эпохи (скорострельность и т.д.) будут оказывать влияние на баланс оружия и на то, как противники и игрок его используют друг против друга.

Среди прочего, авторы обещают различные средства передвижения, включая бронепоезд, реалистичный визуальный стиль и возможные романтические отношения.

А вот концовка будет только одна. По словам разработчиков, добро должно взять верх — но только если «игрок сможет справиться с задачей победить зло».

Материалы по теме
Видео
1С представила «Войну Миров: Сибирь» — игру про вторжение марсиан в Россию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android