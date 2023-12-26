Подсчитано количество роликов на YouTube и их популярность — русский язык попал в топ-5

Энтузиаст Итан Цукерман и его знакомые с платформы Reddit с помощью скрипта собрали и обработали статистику о всех роликах, загруженных за 18 лет существования видеохостинга YouTube.

Выяснилось, что всего за это время пользователи выложили в общий доступ 13,3 млрд видео. При этом за 2023 год было загружено около 4 млрд — это больше, чем весь объём данных на YouTube до 2020 года.

Фото: ethanzuckerman.com

Отмечается, что лишь 4% загруженных видео набирают более 10 тысяч просмотров, а каждый 20-й ролик по статистике и вовсе остаётся без внимания зрителей.

Почти треть (32%) контента на YouTube занимают ролики на английском языке. Следом идут хинди, испанский и арабский. Пятое место занимают русскоязычные видео — их около 5,6% от общего числа.