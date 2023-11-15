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На YouTube появится специальная пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей

На YouTube появится специальная пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей
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Команда YouTube опубликовала в своём блоге новый пост, посвящённый развитию искусственного интеллекта (ИИ). Авторы самой популярной видеоплатформы в мире заявили, что уже начали готовиться к массовому появлению нейросетевых роликов, в которых лица или голоса людей будут изменены с помощью современных технологий.

Чтобы избежать недоразумений и введения обычных пользователей в заблуждение, сервис обяжет создателей контента помечать видео, в производстве которых был использован ИИ. Подобная маркировка появится на YouTube в ближайшие месяцы — она будет сообщать зрителям, что в ролике используется изменённый или синтетический контент.

В ролике присутствует изменённый или синтетический контент. Звук или изображение в этом видео были изменены или созданы цифровым методом.

Фото: YouTube

Если создатели подобных роликов проигнорируют новые правила YouTube, то их ролик может быть удалён, а сам автор — исключён из партнёрской программы сервиса.

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