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В Севастополе открыли спортивно-оздоровительный комплекс и фиджитал-центр

В Севастополе открыли спортивно-оздоровительный комплекс и фиджитал-центр
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Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в открытии двух новых спортивных объектов в городе. Ими стали спортивно-оздоровительный комплекс и фиджитал-центр.

Президент Владимир Путин поставил цель – увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. На её достижение будет работать знаковый для города объект, который мы сегодня торжественно открыли. Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Отмечается, что на постройку спортивно-оздоровительного комплекса было выделено 2,98 млрд рублей. Его площадь составила порядка 16,5 тыс. кв.м. — он способен вместить до 440 человек в смену.

По словам Чернышенко, открытие комплекса будет способствовать популяризации здорового образа жизни и массовому вовлечению молодёжи в занятия спортом.

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