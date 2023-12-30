Бобби Котик покинул пост главы Activision Blizzard — он управлял компанией 32 года

29 декабря Бобби Котик отработал свой последний день в Activision Blizzard. Знаменитый американский предприниматель покинул пост главы компании спустя несколько месяцев после окончания слияния с Microsoft за $ 68,7 млрд.

Бобби Котик — один из самых влиятельных людей в игровой индустрии. Он возглавил Activision в 1991 году и привёл её к точке одной из самых прибыльных компаний на рынке во многом благодаря расцвету серии Call of Duty и поглощению Blizzard в 2008 году, известной по Diablo, Warcraft, Starcraft и Overwatch.

После ухода Котика из компании многие текущие и бывшие сотрудники поделились своим мнением на его счёт. По их словам, топ-менеджер негативно влиял на качество проектов, делая ставку на финансовые показатели и игнорируя просьбы сотрудников. С 2024 года главы Activision и Blizzard будут подчиняться президенту Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтту Бутти.