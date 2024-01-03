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Опубликован отрывок из сериала «Эхо» о племяннице Кингпина

Опубликован отрывок из сериала «Эхо» о племяннице Кингпина
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Компания Marvel опубликовала отрывок из сериала «Эхо» о племяннице Кингпина. В ролике показали несколько жестоких сцен и главных героев шоу.

Напомним, проект будет первым внутренним сериалом Marvel с возрастным рейтингом «18+» (TV MA).

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Шоу расскажет о Майе Лопес, известной как Эхо. Она бывший лидер мафии Траксьют и глухая спортсменка, мастер боевых искусств, которая способна идеально копировать движения другого человека. К главной роли вернётся Алаква Кокс, в шоу также сыграют Винсент Д'Онофрио (Кингпин) и Чарли Кокс (Сорвиголова).

Премьера мини-сериала состоится 10 января в стриминговом сервисе Disney+.

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