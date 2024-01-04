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Кингпин будет «Таносом для уличных героев Marvel»

Кингпин будет «Таносом для уличных героев Marvel»
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Продюсер Marvel Studios Брэд Виндербаум в интервью рассказал о том, каким будет Кингпин в киновселенной Marvel. Он сравнил злодея с Таносом. Только если тот был вселенской угрозой, то Кингпин будет кем-то вроде «Таноса на уличном уровне».

Судя по всему, речь идёт о том, что Кингпин станет настоящей угрозой для героев, которые занимаются уличными проблемами. К ним можно отнести Человека-паука, Сорвиголову, Джессику Джонс и остальных.

По слухам, Кингпин должен появиться в перезапущенном сериале про Сорвиголову, а также выступить злодеем в четвёртой части «Человека-паука» с Томом Холландом. Пока что информация официально не подтверждена, но, вероятнее всего, так и случится.

В киновселенной Marvel роль Кингпина исполняет Винсент Д’Онофрио.

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