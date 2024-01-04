Райан Гослинг считает роль Кена из «Барби» самой сложной в своей карьере

В свежем интервью Райан Гослинг рассказал о том, что считает роль Кена из фильма «Барби» самой сложной в своей карьере. Актёр подробно объяснил свою позицию.

По словам Гослинга, играть Кена сложно, поскольку никто до этого показывал образ этого персонажа в кино. Он отметил, что в вопросе отыгрыша Кена ты по сути предоставлен самому себе.

Как вы подходите к роли 70-летней куклы? Для этого не существует никаких исследований. Нет никого, за кем можно было бы следить, нет документальных фильмов, которые можно было бы посмотреть, нет книг, написанных о Кене. Ты сам по себе.

«Барби» — один из самых высокооценённых фильмов 2023 года. Лента получила много положительных отзывов от критиков и зрителей и собрала почти $ 1,5 млрд.