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В Epic Games Store раздают игру «Стражи Галактики»

В Epic Games Store раздают игру «Стражи Галактики»
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Сегодня, 4 января, в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача игры «Стражи Галактики». Забрать экшен от Eidos Montreal можно до 11 января — после этого стартует раздача другого тайтла.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.

«Стражи Галактики» рассказывают оригинальную историю о команде Стражей и её приключениях. Играть предстоит за Звёздного Лорда, но во время геймплея можно заручаться поддержкой всех членов команды, в том числе Грута и Дракса.

«Стражи Галактики» вышли в 2021 году и собрали массу положительных отзывов от геймеров и критиков. Несмотря на это, тайтл не оказался финансово успешным, поэтому игра вряд ли получит продолжение.

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