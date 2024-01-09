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Анонсирован фильм «Мандалорец и Грогу» — его начнут снимать до конца года

Анонсирован фильм по «Мандалорцу» — его начнут снимать до конца года
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Компания Lucasfilm сообщила о начале работы над полнометражным фильмом «Мандалорец и Грогу» во вселенной «Звёздных войн».

Продолжение популярного сериала снимет Джон Фавро, работавший над «Мандалорцем» в качестве продюсера и сценариста. С ним трудиться над релизом для кинотеатров будут Кэтил Кеннеди и Дэйв Филони.

Фавро признал, что рад вывести ещё одну историю из «Звёздных войн» на новый уровень:

Мне всегда нравилось рассказывать истории, действие которых происходит в богатом мире, созданном Джорджем Лукасом. Перспектива вывести мандалорца и его ученика Грогу на большой экран меня очень захватывает.

Съёмки «Мандалорца и Грогу» начнутся до конца 2024-го, а в кино премьера фильма состоится уже в следующем году.

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