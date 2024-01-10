Мнения критиков и зрителей о сериале «Эхо» от Marvel разделились

Сегодня на Disney+ вышел сериал «Эхо», посвящённый Майе Лопес — племяннице Кингпина. Для просмотра уже доступны все пять эпизодов, но в России шоу официально посмотреть не получится.

В день выхода появились и первые отзывы проекта. На сайте Rotten Tomatoes шоу получило 61% свежести от критиков и 80% свежести от зрителей. Аудитория приняла «Эхо» в разы теплее, чем критики.

По мнению критиков, у создателей шоу получился отличный экшен в сочетании с напряжёнными и интересными сюжетными фрагментами. Ещё проект назвали эмоциональным и брутальным. Среди слабых мест выделяют конкретные эпизоды с драками и отсутствие привязанности к персонажам.

Хороший экшен, захватывающая история с отличной актёрской игрой. Очень рад, что Marvel наконец-то выпустила что-то качественное.

Сериал «Эхо» — жестокий и мрачный. Обожаю это новое шоу. Возвращение Кингпина и Сорвиголовы — это потрясающе. Алаква Кокс великолепна в роли Эхо.

По мнению зрителей, это вообще одно из лучших шоу, когда либо созданных Marvel Studios. Многим понравился мрачный и серьёзный тон, актёрская игра Алаквы Кокс и экшен. Негативные отзывы тоже есть, но их в разы меньше, чем у критиков.

«Эхо» — это суровая драма, до краёв наполненная захватывающей историей, в центре которой Майя Лопес и её убитый горем путь к отмщению.

«Эхо» — противоядие от недуга Marvel. Сериал переносит франшизу в новое будущее, светлое будущее.