Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Селена Гомес сыграет кантри-певицу Линду Ронстадт в биографическом фильме

Селена Гомес сыграет кантри-певицу Линду Ронстадт в биографическом фильме
Комментарии

По информации Variety, певица Селена Гомес сыграет главную роль в байопике о кантри-певице Линде Ронстадт. Гомес воплотит образ Ронстадт.

Музыкальный биографический фильм находится на стадии подготовки, продюсерами которого выступают менеджер Ронстадт Джон Бойлан и Джеймс Кич, который продюсировал документальный фильм 2019 года «Линда Ронстадт: звук моего голоса».

Эта новость выглядит особенно интересной после заявления Селены Гомес о том, что она планирует завершить музыкальную карьеру в пользу кино. Певица заявила, что готова выпустить ещё один альбом, после чего завершит карьеру.

За свою карьеру Ронстадт выиграла 11 статуэток «Грэмми», прославившись благодаря альбомам Heart Like a Wheel и Simple Dreams.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android