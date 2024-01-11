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Стартовали съёмки сериала «Молодёжка. Студенты» — продолжения «Молодёжки»

Стартовали съёмки сериала «Молодёжка. Студенты» — продолжения «Молодёжки»
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Телеканал СТС и компания Art Pictures Vision сообщили о начале съёмок сериала «Молодёжка. Студенты». Это продолжение знаменитого шоу про молодёжную хоккейную команду «Медведи», выходившего с 2013 по 2019 год.

Новый сериал расскажет о студенческой команде «Акулы Политеха», находящейся на грани расформирования. Но в ВУЗ приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, тому придётся не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.

Главные роли в сериале исполнят Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин и другие актёры. Режиссёром выступит Андрей Головков, работавший над оригинальным сериалом.

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