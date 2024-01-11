Новый аддон для The Sims 4 посвятят средневековью — первые скриншоты

Датамайнеры обнаружили в приложении EA App страницу нового аддона для The Sims 4. Дополнение получило название Castle Estate Kit. Также фанатам удалось найти два скриншота с контентом из него и «заглушку» с датой выхода — 15 октября 2099 года.

Фото: EA App

Будущий аддон разработчики посвятят средневековью: игроки смогут использовать в строительстве каменные стены, готические арки, хрустальное стекло для окон и другие тематические элементы. На двух слитых изображениях показаны примеры их использования — огромные замки с завораживающими садами.

Судя по всему, EA может официально анонсировать Castle Estate Kit уже в ближайшее время. Цена, дата выхода и другие подробности дополнения пока не раскрываются.

Скриншоты

Фото: EA

Фото: EA