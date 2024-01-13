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YouTube начал тормозить в браузерах на ПК — дело в блокировщиках рекламы

YouTube начал тормозить в браузерах на ПК — дело в блокировщиках рекламы
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В первой половине января пользователи Сети начали жаловаться на тормоза и медленную работу YouTube на ПК. С проблемами столкнулись как жители России, так и юзеры из других стран с самыми разными браузерами.

Пользователи довольно быстро обнаружили, что ситуация исправляется при использовании сайта в режиме Инкогнито. Предположив, что дело может быть в расширениях, юзеры обнаружили замедление работы YouTube при использовании блокировщиков рекламы, включая популярнейшую программу AdBlock. После её отключения сайт вновь работает стабильно.

Судя по всему, замедление работы YouTube связано с новыми мерами Google против блокировщиков рекламных материалов. Ранее администрация сервиса запретила использовать подобные расширения при просмотре роликов, предлагая оформить подписку Premium для отключения рекламы.

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