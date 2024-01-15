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«Вы посмотрите его дважды»: Дакота Джонсон — о фильме «Мадам Паутина»

«Вы посмотрите его дважды»: Дакота Джонсон — о фильме «Мадам Паутина»
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Дакота Джонсон недавно сделала интересное высказывание касательно фильма «Мадам Паутина». По словам актрисы, лента точно понравится зрителям.

Более того, Джонсон подчеркнула, что каждый «увидит фильм дважды».

Я знаю, что, когда вы увидите фильм «Мадам Паутина», вам он понравится, более того, вы посмотрите его дважды.

«Мадам Паутина» расскажет про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

В актёрский состав вошли Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О'Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт и другие.

Мировая премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.

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