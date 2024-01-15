Windows 11 получит поддержку стандарта USB4 версии 2.0 со скоростью передачи до 80 Гбит/с

Microsoft продолжает внедрять самые современные функции в Windows 11. Как сообщают СМИ, недавно компания выпустила новый тестовый билд операционной системы, в котором пользователи могут опробовать поддержку нового стандарта USB4 под версией 2.0.

Теоретически через него можно достигнуть скорости передачи данных вплоть до 80 Гбит/с — это вдвое быстрее, чем в обычном USB4. Сейчас протестировать новый стандарт может лишь ограниченное число юзеров с процессорами Intel Core 14-го поколения серии HX. Его анонсировали на презентации CES 2024, которая завершилась 12 января.

В блоге для тестеров Microsoft отметила, что USB4 под версией 2.0 станет существенным обновлением по сравнению с оригинальной версией стандарта. Он обеспечивает новое поколение высокопроизводительных дисплеев, систем хранения данных и возможностей подключения.