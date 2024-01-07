Из Windows 11 окончательно удалят WordPad — текстовый редактор пропадёт в следующем патче

Компания Microsoft подтвердила отказ от текстового редактора WordPad. Программа больше не будет предустанавливаться на новые версии Windows 11.

Кроме того, доступ к WordPad навсегда пропадёт у тех, кто захочет удалить редактор из работающей версии операционной системы — восстановить его уже не получится.

WordPad рассматривался как что-то среднее между полноценным инструментом Microsoft Word и «Блокнотом», но перестал обновляться с 2020 года. Вероятно, отказ от его поддержки связан с продвижением платного Word.

При этом WordPad остаётся очень популярным благодаря простому интерфейсу и низкому потреблению ресурсов. Пользователи сохраняют надежду, что из-за обратной связи Microsoft сохранит приложение, как это произошло в случае с Paint.