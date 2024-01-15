Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали скриншоты с новым интерфейсом игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 изменили скриншоты предстоящей игры на странице своего проекта в магазине Epic Games Store. Внимание на это обратил пользователь Reddit под ником jacob1342.

Изменения минимальны, но элементы интерфейса теперь выглядят иначе. Вероятно, этот вариант и будет использован в финальной версии S.T.A.L.K.E.R. 2.

Полоска здоровья, а также показатель количества патронов теперь более стилизированы и информативны, как и верхняя панель с иконками событий на карте.

Ранее студия GSC Game World опубликовала тематический календарь на 2024 год. В отличие от остальных месяцев, февраль на картинке выделен красным цветом — фанаты предполагают, что таким образом авторы намекают на выход S.T.A.L.K.E.R. 2.