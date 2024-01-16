«Мы профукали наш бюджет»: Татьяна Маслани — о втором сезоне сериала «Женщина-Халк»

Летом 2022 года Marvel выпустила первый сезон сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Шоу рассказывает о двоюродной сестре Брюса Бэннера, которая получает суперсилы и пытается совмещать свою личную жизнь с супергеройской.

На недавнем стриме на Twitch исполнительница главной роли Татьяна Маслани заявила, что сериал вряд ли продлят на второй сезон. По её словам, авторы потратили весь бюджет, из-за чего Disney отказалась от создания продолжения.

Не думаю, что сериал получит второй сезон. Мне кажется, что мы профукали весь наш бюджет, а в Disney такие: «Нет, спасибо».

Судя по всему, актриса говорит о трудностях производства первого сезона, что уже подтверждала сценаристка Джессика Гао. У шоу действительно были проблемы с бюджетом и сценарием — изначально героиня должна была получить сверхспособности в конце первого сезона. Однако в итоге сериал перемонтировали — персонаж получил способности в первой же серии, что сказалось на сюжете всего сериала.

Marvel тем временем не комментировала слова актрисы. Официально сериал завершился после первого сезона.