В Австралии бойкотируют «Женщину-Халка» из-за чрезмерного феминизма

18 августа на Disney+ стартовал «Женщина-Халк: Адвокат» — сериал про адвоката Дженнифер Уолтерс, которая в один прекрасный момент получает силы зелёного монстра. За её обучение тут же берётся двоюродный брат Брюс Бэннер, однако быстро выясняет, что сестра намного лучше контролирует гнев и в моменты ярости становится такой же сильной, как и он.
Некоторым зрителям в Австралии не понравился такой акцент на феминизме — они объединились в «Организацию по информированию о бытовом насилии» и начали бойкотировать шоу в соцсетях. По мнению зрителей, сериал целенаправленно возвышает женщин за счёт угнетения мужчин. В качестве примера австралийская группа приводит сцену с Брюсом Бэннером, который пытается научить девушку контролировать свои способности, однако та «принижает его и знания о человеческой психологии просто потому, что она женщина, и ей лучше знать».
Кроме того, главная героиня постоянно хвалит себя в монологах, не демонстрируя при этом свою силу. По мнению «Организации по информированию о бытовом насилии», это обыкновенное принижение мужского достоинства и попытка возвысить женщин на их фоне.
На момент публикации заметки Marvel не комментировала заявления зрителей.
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