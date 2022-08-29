В Австралии бойкотируют «Женщину-Халка» из-за чрезмерного феминизма

18 августа на Disney+ стартовал «Женщина-Халк: Адвокат» — сериал про адвоката Дженнифер Уолтерс, которая в один прекрасный момент получает силы зелёного монстра. За её обучение тут же берётся двоюродный брат Брюс Бэннер, однако быстро выясняет, что сестра намного лучше контролирует гнев и в моменты ярости становится такой же сильной, как и он.

Некоторым зрителям в Австралии не понравился такой акцент на феминизме — они объединились в «Организацию по информированию о бытовом насилии» и начали бойкотировать шоу в соцсетях. По мнению зрителей, сериал целенаправленно возвышает женщин за счёт угнетения мужчин. В качестве примера австралийская группа приводит сцену с Брюсом Бэннером, который пытается научить девушку контролировать свои способности, однако та «принижает его и знания о человеческой психологии просто потому, что она женщина, и ей лучше знать».

Кроме того, главная героиня постоянно хвалит себя в монологах, не демонстрируя при этом свою силу. По мнению «Организации по информированию о бытовом насилии», это обыкновенное принижение мужского достоинства и попытка возвысить женщин на их фоне.

На момент публикации заметки Marvel не комментировала заявления зрителей.