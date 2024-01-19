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«Миссию невыполнима 7» переименовали

«Миссию невыполнима 7» переименовали
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Издание World of Reel обратило внимание на то, что фильм «Миссия невыполнима 7», который вышел под названием «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», переименовали.

У ленты пропала приписка про первую часть, теперь она называется просто «Миссия невыполнима: Смертельная расплата». Таким образом, и восьмая часть выйдет под другим именем — «Миссия невыполнима 8».

Издание указало, что всё это не меняет того факта, что седьмая и восьмая части будут связаны сюжетно. World of Reel считает главной проблемой «Миссии невыполнима 8» то, «Смертельная расплата» не принесла ожидаемую прибыль, хоть и получила неплохие отзывы.

Восьмая часть «Миссии невыполнима» ожидается 23 мая 2025 года, хотя изначально картина должна были выйти 28 июня этого года.

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