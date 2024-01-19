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В GTA 5 на PS4 и Xbox One удалят редактор клипов со всеми роликами игроков

В GTA 5 на PS4 и Xbox One удалят редактор клипов со всеми роликами игроков
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Студия Rockstar Games объявила, что в GTA 5/Online на PS4 и Xbox One удалит редактор клипов со всеми роликами игроков. Изменение вступит в силу 20 февраля. Однако разработчики отметили, что инструмент Rockstar Editor продолжит работать в версиях тайтла для ПК, PS5 и Xbox Series.

По словам авторов, данное решение было необходимо для продолжения поддержки игры. Представители компании посоветовали пользователям заранее выгрузить все свои клипы на YouTube, связав свой аккаунт с учётной записью Rockstar Games.

Геймеры отметили, что после удаления редактора на PS4 и Xbox One станет невозможно получить 10 связанных с ним достижений. Поэтому фанаты рекомендуют всем охотникам за трофеями поспешить с их открытием, пока не стало слишком поздно.

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