Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт сыграют в новом фильме автора «Одиннадцати друзей Оушена»

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки») и Кейт Бланшетт («Загадочная история Бенджамина Баттона») сыграют в новом фильме режиссёра «Одиннадцати друзей Оушена». Будущая лента Стивена Содерберга получила название Black Bag («Чёрный мешок»).

Подробности сюжета шпионского триллера держатся в секрете. Журналисты отметили, что ряд киностудий и стриминговых сервисов активно борются за получение прав на этот проект. Сценаристом ленты выступил Дэвид Кепп — до этого он работал над «Парком Юрского периода», «Кими» и «Тайным окном».

Съёмки Black Bag стартуют в мае в Лондоне. Сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются. Вероятно, больше информации станет известно ближе к началу съёмочного процесса.