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Над «Сорвиголовой: Рождённый заново» поработает постановщик боёв сериала от Netflix

Над «Сорвиголовой: Рождённый заново» поработает постановщик боёв сериала от Netflix
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что над сериалом «Сорвиголова: Рождённый заново» поработает Филип Сильвера — постановщик трюков и боёв оригинального шоу от Netflix. На этой должности Сильвера также принимал участие в производстве сериала «Каратель» и двух частей «Дэдпула».

Журналисты считают, что благодаря этому Marvel стала ещё на шаг ближе к тому, чтобы сделать будущий проект похожим по духу на сериал от Netflix. Полные пересъёмки шоу стартуют уже 22 января.

В середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Начнёт компания с того, что перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, но сохранив часть отснятого материала.

Дата выхода «Сорвиголовы: Рождённого заново» пока не раскрывается.

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