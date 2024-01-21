Съёмки фильма «Мортал Комбат 2» завершены

21 января завершились съёмки фильма «Мортал Комбат 2». Напомним, производство ленты возобновили в ноябре 2023 года.

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части, вышедшей в 2021 году. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа исполнит звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд.

Режиссёром картины выступил Саймон Маккуойд — он работал над первой частью. Кресло продюсера досталось Тодду Гарнеру («Толстяк против всех», «Друзья по отпуску 2»).

Дата премьеры «Мортал Комбат 2» пока не раскрывается. Ожидается, что выход боевика может состояться либо в конце этого, либо в начале следующего года.