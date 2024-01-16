Продюсер «Мортал Комбат 2» показал ремень Джонни Кейджа из фильма

Продюсер фильма «Мортал Комбат 2» Тодд Гарнер опубликовал изображение, на котором можно увидеть пряжку для ремня с фамилией Кейдж. Не трудно догадаться, что речь идёт про Джонни Кейджа, который появится в сиквеле.

Его сыграет Карл Урбан, звезда «Пацанов». Фанаты с нетерпением ждут, когда смогут увидеть Урбана в полноценном образе Кейджа. Судя по всему, создатели ленты будут и дальше дразнить фанатов тизерами.

Фото: Соцсети Тодда Гарнера

«Мортал Комбат 2» продолжит события оригинальной части, вышедшей в 2021 году. Вернутся все основные персонажи, также появятся и новые. Аделин Рудольф доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель воплотит образ Джейд. Также в картине стоит ждать Скорпиона, Саб-Зиро, Соню Блейд, Куан Чи и других.