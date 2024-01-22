Apple оплатила штраф в размере 1,1 млрд рублей — деньги уже поступили в бюджет РФ

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что 19 января компания Apple оплатила штраф в размере 1 177 988 700 рублей. По данным ведомства, средства уже поступили в бюджет Российской Федерации.

Штраф Apple назначил в июне 2022 года московский суд из-за нарушений антимонопольного законодательства. Компания был наказана за запрет альтернативных источников оплаты в приложениях для iOS, при этом разработчики не могли даже рассказывать о такой возможности внутри приложения.

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Это не первый раз, когда Apple выплачивает крупный штраф в России — к примеру, около года назад компания заплатила свыше 900 млн рублей после жалобы от «Лаборатории Касперского». При этом официально Apple ушла с российского рынка весной 2022 года.