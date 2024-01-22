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Объявлены все номинанты на премию Золотая малина 2024 — претенденты во всех номинациях

Объявлены номинанты на «Золотую малину» — среди них «Винни-Пух», Меган Фокс и Вин Дизель
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Стали известны номинанты на «Золотую малину — 2024» — кинопремию, ежегодно выделяющую сомнительные достижения представителей индустрии.

Чаще всего в номинациях мелькает боевик «Неудержимые 4», претендующий на семь разных наград. Ряд упоминаний также получили хоррор по «Винни-Пуху», ужастик «Изгоняющий дьявола: Верующий» и супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Все номинанты на премию «Золотая малина —2024»

Худший фильм года:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Мег 2: Впадина»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Шазам! Ярость богов».

Худший режиссёр:

  • Скотт Во («Неудержимые 4»);
  • Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);
  • Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Бен Уитли («Мег 2: Впадина»);
  • Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»).

Худший актёр:

  • Джон Войт («Неотложка»);
  • Вин Дизель («Форсаж 10»);
  • Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);
  • Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина»);
  • Крис Эванс («Без ответа»).

Худшая актриса:

  • Ана де Армас («Без ответа»);
  • Дженнифер Лопес («Мать»);
  • Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»);
  • Меган Фокс («Джонни и Клайд»);
  • Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).

Худший актёр второго плана:

  • Мэл Гибсон («Время расплаты»);
  • Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
  • Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);
  • Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).

Худшая актриса второго плана:

  • Ким Кэтролл («Уикенд с батей»);
  • Бай Лин («Джонни и Клайд»);
  • Люси Лью («Шазам! Ярость богов»);
  • Мэри Стюарт Мастерсон («Пять ночей с Фредди»);
  • Меган Фокс («Неудержимые 4»).

Худший сценарий:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Шазам! Ярость богов».

Худший ремейк, сиквел или рип-офф:

  • «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
  • «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
  • «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
  • «Неудержимые 4»;
  • «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Худшее экранное комбо:

  • Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экранную «химию» («Без ответа»);
  • Любые два беспощадных наёмника («Неудержимые 4»);
  • Любые два инвестора, пожертвовавших $ 400 млн ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;
  • Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мёд»);
  • Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»).
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