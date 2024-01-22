Объявлены номинанты на «Золотую малину» — среди них «Винни-Пух», Меган Фокс и Вин Дизель

Стали известны номинанты на «Золотую малину — 2024» — кинопремию, ежегодно выделяющую сомнительные достижения представителей индустрии.

Чаще всего в номинациях мелькает боевик «Неудержимые 4», претендующий на семь разных наград. Ряд упоминаний также получили хоррор по «Винни-Пуху», ужастик «Изгоняющий дьявола: Верующий» и супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Все номинанты на премию «Золотая малина —2024»

Худший фильм года:

«Винни-Пух: Кровь и мёд»;

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Мег 2: Впадина»;

«Неудержимые 4»;

«Шазам! Ярость богов».

Худший режиссёр:

Скотт Во («Неудержимые 4»);

Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);

Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Бен Уитли («Мег 2: Впадина»);

Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»).

Худший актёр:

Джон Войт («Неотложка»);

Вин Дизель («Форсаж 10»);

Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);

Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина»);

Крис Эванс («Без ответа»).

Худшая актриса:

Ана де Армас («Без ответа»);

Дженнифер Лопес («Мать»);

Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»);

Меган Фокс («Джонни и Клайд»);

Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).

Худший актёр второго плана:

Мэл Гибсон («Время расплаты»);

Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);

Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);

Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).

Худшая актриса второго плана:

Ким Кэтролл («Уикенд с батей»);

Бай Лин («Джонни и Клайд»);

Люси Лью («Шазам! Ярость богов»);

Мэри Стюарт Мастерсон («Пять ночей с Фредди»);

Меган Фокс («Неудержимые 4»).

Худший сценарий:

«Винни-Пух: Кровь и мёд»;

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Индиана Джонс и Колесо судьбы»;

«Неудержимые 4»;

«Шазам! Ярость богов».

Худший ремейк, сиквел или рип-офф:

«Винни-Пух: Кровь и мёд»;

«Изгоняющий дьявола: Верующий»;

«Индиана Джонс и Колесо судьбы»;

«Неудержимые 4»;

«Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Худшее экранное комбо: