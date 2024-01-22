Объявлены номинанты на «Золотую малину» — среди них «Винни-Пух», Меган Фокс и Вин Дизель
Стали известны номинанты на «Золотую малину — 2024» — кинопремию, ежегодно выделяющую сомнительные достижения представителей индустрии.
Чаще всего в номинациях мелькает боевик «Неудержимые 4», претендующий на семь разных наград. Ряд упоминаний также получили хоррор по «Винни-Пуху», ужастик «Изгоняющий дьявола: Верующий» и супергеройский фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
Все номинанты на премию «Золотая малина —2024»
Худший фильм года:
- «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Мег 2: Впадина»;
- «Неудержимые 4»;
- «Шазам! Ярость богов».
Худший режиссёр:
- Скотт Во («Неудержимые 4»);
- Дэвид Гордон Грин («Изгоняющий дьявола: Верующий»);
- Пейтон Рид («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Бен Уитли («Мег 2: Впадина»);
- Рис Фрэйк-Уотерфилд («Винни-Пух: Кровь и мёд»).
Худший актёр:
- Джон Войт («Неотложка»);
- Вин Дизель («Форсаж 10»);
- Рассел Кроу («Экзорцист Ватикана»);
- Джейсон Стэйтем («Мег 2: Впадина»);
- Крис Эванс («Без ответа»).
Худшая актриса:
- Ана де Армас («Без ответа»);
- Дженнифер Лопес («Мать»);
- Хелен Миррен («Шазам! Ярость богов»);
- Меган Фокс («Джонни и Клайд»);
- Сальма Хайек («Супер Майк: Последний танец»).
Худший актёр второго плана:
- Мэл Гибсон («Время расплаты»);
- Майкл Дуглас («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Билл Мюррей («Человек-муравей и Оса: Квантомания»);
- Франко Неро («Экзорцист Ватикана»);
- Сильвестр Сталлоне («Неудержимые 4»).
Худшая актриса второго плана:
- Ким Кэтролл («Уикенд с батей»);
- Бай Лин («Джонни и Клайд»);
- Люси Лью («Шазам! Ярость богов»);
- Мэри Стюарт Мастерсон («Пять ночей с Фредди»);
- Меган Фокс («Неудержимые 4»).
Худший сценарий:
- «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
- «Неудержимые 4»;
- «Шазам! Ярость богов».
Худший ремейк, сиквел или рип-офф:
- «Винни-Пух: Кровь и мёд»;
- «Изгоняющий дьявола: Верующий»;
- «Индиана Джонс и Колесо судьбы»;
- «Неудержимые 4»;
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
Худшее экранное комбо:
- Ана де Армас и Крис Эванс, провалившие экранную «химию» («Без ответа»);
- Любые два беспощадных наёмника («Неудержимые 4»);
- Любые два инвестора, пожертвовавших $ 400 млн ради прав на ремейк «Изгоняющего дьявола»;
- Пух и Пятачок в роли кровожадных убийц («Винни-Пух: Кровь и мёд»);
- Сальма Хайек и Ченнинг Татум («Супер Майк: Последний танец»).
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