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Популярную песню «Дымок» потребовали запретить в России

Популярную песню «Дымок» потребовали запретить в России
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Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру РФ с просьбой запретить композицию «Дымок» Ицыка Цыпера. Об этом пишет SHOT.

Хит 61-летнего певца из Казахстана набрал большую популярность благодаря большому количеству мемов, каверов и пародий — а в среде геймеров известен благодаря коммьюнити Escape of Tarkov и стримам Stray228. Официальный клип на YouTube на текущий момент набрал свыше 8 млн просмотров.

В Сети называют хит лёгкой и расслабляющей песней, однако «Ветераны России» указывают на первый куплет, в котором автор якобы пропагандирует употребление наркотиков. Какие действия предпримет прокуратура, пока неясно.

Ранее москвич потребовал запретить YouTube-сериал Skibidi Toulet, возмутившись тем, что его сын разглядывал торчащие из унитазов головы.

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