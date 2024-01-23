Блогер MrBeast заработал $ 250 тыс. за неделю, выложив в соцсеть X своё старое видео

Сверхпопулярный блогер Джимми MrBeast Дональдсон рассказал, что смог заработать более $ 250 тыс. за неделю с помощью новой системы монетизации соцсети X (ранее Twitter).

Автор одноимённого YouTube-канала (234 млн подписчиков) выложил в X свой старый ролик, который вышел ещё в сентябре. За неделю он собрал на рекламе более четверти миллиона долларов, которые позже решил разыграть между подписчиками.

Фото: MrBeast

При этом блогер отметил, что сумма может не отражать реального эффекта от монетизации — MrBeast считает, что некоторые рекламодатели закупали рекламу именно на его ролике из-за ажиотажа.

Видео «Машина за $ 1 против машины за $ 100,000,000» за неделю успело собрать более 150 млн просмотров в X. На YouTube ролик за четыре месяца собрал немногим больше — 216 млн просмотров.

Ранее появились слухи, что сейчас MrBeast готовит совместное шоу с Amazon, которое выйдет на его YouTube и в онлайн-кинотеатре Prime Video.