Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Palworld продолжают скупать: продажи игры превысили 8 млн копий

Palworld продолжают скупать: продажи игры превысили 8 млн копий
Аудио-версия:
Комментарии

Новый день — очередной миллионный тираж в копилку Palworld. Авторы выживалки сообщили, что продажи игры за шесть дней превысили 8 млн копий. И это только с учётом Steam, не включая Xbox.

Пока что авторам игры остаётся только благодарить геймеров за бешеную активность и обещать ещё лучше работать над тайтлом.

Фото: Pocketpair

Было продано более 8 млн копий менее чем за шесть дней! Большое спасибо! Как говорилось ранее, мы продолжаем работать на полной скорости над устранением ошибок и проблем!

В Palworld геймерам нужно собирать существ, палов, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Можно, к примеру, снабдить палов оружием и устраивать рейды.

В будущем разработчики Palworld обещают устранить множество багов, добавить PvP и много нового контента.

Материалы по теме
Устранение багов, PvP и новый контент: авторы Palworld раскрыли будущее выживача
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android