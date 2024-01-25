Palworld продолжают скупать: продажи игры превысили 8 млн копий

Новый день — очередной миллионный тираж в копилку Palworld. Авторы выживалки сообщили, что продажи игры за шесть дней превысили 8 млн копий. И это только с учётом Steam, не включая Xbox.

Пока что авторам игры остаётся только благодарить геймеров за бешеную активность и обещать ещё лучше работать над тайтлом.

Фото: Pocketpair

Было продано более 8 млн копий менее чем за шесть дней! Большое спасибо! Как говорилось ранее, мы продолжаем работать на полной скорости над устранением ошибок и проблем!

В Palworld геймерам нужно собирать существ, палов, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Можно, к примеру, снабдить палов оружием и устраивать рейды.

В будущем разработчики Palworld обещают устранить множество багов, добавить PvP и много нового контента.