Авторы «Покемонов» проверят выживач Palworld на плагиат

После релиза сверхпопулярного выживача Palworld геймеры начали обвинять создателей игры в плагиате «Покемонов». Теперь молва о проекте дошла до The Pokémon Company, которая прокомментировала ситуацию.

По словам представителей компании, они собираются провести расследование и принять соответствующие меры для устранения нарушений, связанных с их интеллектуальной собственностью.

Мы получаем множество запросов об игре другой компании, которая вышла в январе 2024 года. Мы не давали разрешения на использование IP Pokémon или ассетов из неё. Мы намерены провести расследование и принять соответствующие меры для устранения любых нарушений, связанных с нашей интеллектуальной собственностью.

Судя по всему, The Pokémon Company пока ничего конкретного не нашла, однако не исключает, что нарушения есть. В таком случае авторы «Покемонов», скорее всего, подадут в суд на Pocket Pair, поскольку они крайне трепетно относятся к своей интеллектуальной собственности.