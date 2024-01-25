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Like a Dragon: Infinite Wealth установила рекорд серии Yakuza в Steam

Like a Dragon: Infinite Wealth установила рекорд серии Yakuza в Steam
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Сегодня, 25 января, состоялся релиз Like a Dragon: Infinite Wealth — новой игры в серии Yakuza. Игра получила крайне положительные отзывы от прессы, а на агрегаторах OpenCritic и Metacritic её оценка составила 90 баллов из 100.

Ко всему прочему, всего за пару часов Like a Dragon: Infinite Wealth стала самой популярной игрой франшизы в Steam. На момент написания новости её онлайн превысил 27 тыс. человек.

Фото: SteamDB

Самые популярные игры серии Yakuza в Steam

  1. Like a Dragon: Infinite Wealth — 27,1 тыс. человек
  2. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — 13,7 тыс. человек
  3. Yakuza: Like a Dragon — 9500 человек
  4. Like a Dragon: Ishin! — 8400 человек

Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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