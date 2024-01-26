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Состоялась премьера Теккен 8

Вышла Tekken 8: легендарный файтинг вернулся
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Bandai Namco запустила продажи Tekken 8 — продолжения легендарного файтинга, прошлая часть которого вышла восемь лет назад, аж в 2017 году.

Tekken 8 одна из редких игр крупного зарубежного издателя, которая официально выходит в России. К примеру, в Steam новинку можно приобрести за 4199 рублей — это одна из самых низких цен по всему миру. Диски с игрой также уже продают на разных площадках.

Восьмая часть собрала очень высокие оценки критиков: за свою почти 30-летнюю историю выше оценили только Tekken 3 — у него 96 баллов. У новенькой Tekken 8 же 90 баллов, что значительно выше предыдущего выпуска (у Tekken 7 — 82 балла).

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Оценки серии Tekken

ИграОценка
1. Tekken 3 (1997) — 96 баллов
96 баллов
2. Tekken 8 (2024)
90 баллов
3. Tekken 2 (1996)89 баллов
4. Tekken 5 (2005)88 баллов
5. Tekken 7 (2017)82 балла
6. Tekken 4 (2002) и Tekken 6 (2009)79 баллов
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