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Генри Кавилл скоро начнёт тренировки для роли в ремейке «Горца»

Недавно Генри Кавилл дал новое интервью журналистам. В ходе разговора речь зашла о предстоящем перезапуске фильма «Горец», в котором актёр исполнит главную роль.

По словам Кавилла, он уже «вот-вот» начнёт тренироваться для съёмок, что займёт много времени.

Я вот-вот начну серьёзные тренировки, и мне не терпится к ним приступить, хоть весь процесс и займёт уйму времени. Сейчас я могу рассказать вам не так много, поскольку мне самому хочется как можно дольше держать всё в секрете.

Бюджет ремейка составит более $ 100 млн. Кресло режиссёра занял Чад Стахелски (серия «Джон Уик», «Ворон»). Больше информации о ленте авторы раскроют позднее. Сценаристами картины выступили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, известные по «Железному человеку» и «Крейвену-охотнику».

Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году. Дата выхода переосмысления пока неизвестна.